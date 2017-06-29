В кратере на Марсе найдены останки космического зверя

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Вашингтон, 29 июня. Американские ученые заявили об обнаружении на Марсе останков неизвестного животного. Об очередной находке они сообщили, изучив новые снимки поверхности красной планеты, сделанные NASA.

Уфологи утверждают, что останки неизвестного животного застыли в лаве в районе кратера Ковальского в долине южнее вулкана Арсия Монс. В самом вулкане, по их данным, наблюдается большое количество льда, что подтверждает пребывание на Марсе огромного количества живых существ, пишет «Политэксперт».

Однако часть исследователей полагает, что это вовсе не останки животного, а просто мусор или выступ.

