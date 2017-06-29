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В кратере на Марсе найдены останки космического зверя
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    В кратере на Марсе найдены останки космического зверя

    10:49  29 Июня 2017
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    Уфологи обнаружили на Марсе останки космического зверя

    Вашингтон, 29 июня. Американские ученые заявили об обнаружении на Марсе останков неизвестного животного. Об очередной находке они сообщили, изучив новые снимки поверхности красной планеты, сделанные NASA.

    Уфологи утверждают, что останки неизвестного животного застыли в лаве в районе кратера Ковальского в долине южнее вулкана Арсия Монс. В самом вулкане, по их данным, наблюдается большое количество льда, что подтверждает пребывание на Марсе огромного количества живых существ, пишет «Политэксперт».

    Однако часть исследователей полагает, что это вовсе не останки животного, а просто мусор или выступ.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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