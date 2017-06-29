ВКС РФ довели летчиков ВВС США в Сирии до нервного истощения

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Вашингтон, 29 июня. Американские летчики в Сирии жалуются на «лихачество» пилотов ВКС РФ и ВВС САР.

Генерал ВВС США Чарльз Коркоран заявил, что американской авиации неоднократно приходилось срочно покидать районы, в которых начинала действовать сирийские или российские самолеты. Командующий экспедиционного 380-го крыла отметил, что хуже всего в небе ведут именно русские.

Коркоран подчеркнул, что русские практически никогда не меняют курс, когда видят американские самолеты, поэтому именно пилотам США приходится поворачивать, так как они «не хотят, чтобы в них врезались». Кроме того, летчики ВКС РФ предпочитают подлетать едва ли не на несколько метров для того, чтобы «переговариваться голосом, а то и жестами».

Пилоты ВВС США постоянно «чувствуют дискомфорт» в небе над Сирией.