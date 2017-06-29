Донбасс: 14 населенных пунктов ДНР попали под обстрел ВСУ

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Донецк, 29 июня. Украинская армия обстреляла 14 населенных пунктов Донецкой народной республики за минувшие сутки. По данным оперативного командования ДНР, ВСУ 31 раз нарушили режим прекращения огня.

Согласно приведенной информации, украинские военные производили обстрел из минометов, гранатометов, вооружения БТР, БМП и стрелкового оружия.

Напомним, в результате обстрела со стороны украинских силовиков два дома на западе Донецка получили повреждения, также погиб местный житель.

В начале апреля 2014 года жители Луганской и Донецкой областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ЛНР и ДНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день.