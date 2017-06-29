Стало известно, когда завершится следствие по делу о мошенничестве Вороненкова

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Москва, 29 июня. Следственный комитет планирует в конце июля завершить расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Государственной Думы Дениса Вороненкова, убитого в марте этого года в Киеве. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Напомним, в России Денис Вороненков до сих пор находится в розыске, как обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве. Следствие до сих пор не получило от Украины документов об убийстве. Следователям выдана только справка о смерти от родственников, которую они отказываются принимать как официальную.

В то же время другим отделом СК РФ возбуждено уголовное дело по факту убийства Дениса Вороненкова. Адвокат Андрей Гривцов, представляющий интересы экс-депутата, неоднократно указывал на сложившийся казус. В конце июля истекает срок следствия по мошенничеству, и как стало известно от источника, продлевать его не будут.