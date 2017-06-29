Путин встретится с главой МИД ФРГ Габриэлем

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Москва, 29 июня. Встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем состоится в четверг, 29 июня. Эту информацию сегодня довел до сведения журналистов помощник российского главы государства Юрий Ушаков.

Как сообщалось ранее, Москва готова к всесторонним контактам с ФРГ. Россия будет рада принять и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Глава МИД Сергей Лавров накануне заявил, что в Берлине уже получили соответствующее приглашение.