Ушаков отказался раскрыть секрет, кто станет новым послом РФ в США

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Москва, 29 июня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал вопрос о будущем российском после США, отметив, что информация до назначения держится в секрете.

Американо-российский деловой совет, имеющий представительства в Москве и Вашингтоне, устраивает прием по случаю окончания срока работы посла России в США Сергея Кисляка, говорится в сообщении на сайте организации. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, информация о новом дипломате не раскрывается.

«Эти вопросы до официального назначения держатся в секрете», — сказал Ушаков.

Отметим, что анонс мероприятия в Американо-российском деловом совете появился через несколько часов, как российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало возможную смену посла в США. В дипведомстве напомнили, что решение о назначении принимает глава государства. Однако официального заявления о смене посла Кремль на данный момент не делал.