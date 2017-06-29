Петербургское метро завершает работы по усилению антитеррористической безопасности

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Санкт-Петербург, 29 июня. По информации Федерального агентства новостей, ГУП «Петербургский метрополитен» первым в стране завершает усиление антитеррористической безопасности согласно постановлению правительства №410 от 5 апреля 2017 года.

Как уже сообщалось ранее, МВД и ФСБ утвердили 170 человек, которых набрали дополнительно в управление безопасности. В ближайшее время они пройдут обучение. Планируется, что к окончанию лета они уже приступят к работе.

Сейчас метрополитен проведет оценку уязвимости 147 категорированных объектов предприятия — это 66 станций, 63 перегона, 8 соединительных ветвей, 5 площадок электродепо, а также четыре здания, принадлежащих предприятию.

Проверяющие будут «испытывать» не только сотрудников безопасности, но и изучат всю документацию и схемы, в которых должны будут выделить наиболее уязвимые точки. На проверку метрополитен планирует затратить более 30 миллионов рублей.