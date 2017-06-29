Жена экс-солиста «Иванушек» рассказала, как он ушел из жизни

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Москва, 29 июня. Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в четверг утром в московской больнице. Его гражданская супруга Александра Куцевол написала в Instagram, что потеряла главного мужчину в жизни. По ее словам, Яковлев умер, не приходя в сознание.

На своей странице в Instagram продюсер и гражданская жена умершего музыканта опубликовала фото Яковлева и текст, в котором обращается к нему.

«Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья… Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», – написала она.

Как передает Дни.Ру, многие подписчики выразили Куцевол свои соболезнования и попросили ее держаться. Александра также сообщила «Комсомольской правде», что ее муж «просто не пришел в себя».

Напомним, Яковлев скончался сегодня в столичной клинике в возрасте 47 лет. По словам Куцевол, музыкант попал в реанимацию из-за пневмонии с осложнениями. Как стало известно ФАН, артист будет кремирован, поскольку таким было его желание.