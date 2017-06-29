Сирия сегодня: США бездоказательно обвиняют Асада, Пушков разоблачает

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Сирия сегодня, 29 июня. США отказываются предъявить какие-либо доказательства того, что силы президента Башара Асада якобы готовят химатаку, тем не менее, корабли и самолеты авианосной ударной группы ВМС США в восточном Средиземноморье приготовились к удару. Сенатор Алексей Пушков разгадал планы Вашингтона по организации провокации, направленной на создание повода для удара по Сирии. Израиль вновь атаковал сирийские правительственные силы в районе Голанских высот.

США, не имея никаких доказательств, готовятся атаковать Сирию

Боевые корабли и самолеты США готовы атаковать Сирию, при этом Вашингтон уже заявил, что не готов представить никаких доказательств якобы подготовки силами сирийского президента Башара Асада химической атаки.

О подготовке атаки на Сирию с американских кораблей и самолетов сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал CNN. Источник телеканала уточнил, что хотя боевая техника, которую Вашингтон сосредоточил в восточном Средиземноморье, уже выведена на боевые позиции, но сам удар пока не планируется.

По данным источников, военные США круглосуточно ведут наблюдение за авиабазой сирийских правительственных войск «Шайрат», находящейся в провинции Хомс. Эта та самая база, которая 7 апреля уже подверглась удару с американских кораблей после того, как Вашингтон бездоказательно обвинил силы Башара Асада в организации химической атаки в провинции Идлиб, которая якобы имела место 4 апреля.

По данным источника издания, США вновь ожидают химатаки именно с базы «Шайрат», поскольку американская разведка якобы зафиксировала там перемещение сирийских самолетов и неких емкостей с «химическими веществами». Тем не менее, источники признали, что другой подозрительной активности на сирийской авиабазе в последнее время не выявлено.

Напомним, два дня назад Белый дом обвинил Дамаск в подготовке новой химической атаки и пригрозил Башару Асаду и его силам возмездием. Но затем представитель госдепартамента заявила, что Белый дом не готов представить никаких доказательств подготовки Асадом химатаки.

Дамаск и Москва все обвинения в использовании сирийскими силами боевых отравляющих веществ категорически опровергают, ставя под сомнение сам факт химатаки, которая якобы имела место в Идлибе 4 апреля.

Отметим, тогда тоже не было представлено никаких доказательств, что, однако, не помешало Соединенным Штатам демонстративно нанести удар по сирийской авиабазе «Шайрат» крылатыми ракетами «томагавк».

В восточном Средиземное в настоящее время находится вторая авианосная ударная группа ВМС США, в которую входят авианосец George H. W. Bush с мощным крылом палубной авиации, ракетные крейсеры Philippine Sea и Hue City, а также эсминцы Laboon и Truxtun.

Пушков разгадал планы Вашингтона

Председатель комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя информацию о подготовке кораблей и самолетов США к атаке на Сирию, заявил, что Вашингтон ждет лишь повода, чтобы ударить по сирийским правительственным силам. В то же время, считает сенатор, президент Сирии такого предлога американцам не даст, а значит, нужно ждать провокации, которую организуют сами американские военные или подконтрольные им боевики так называемой оппозиции.

США привели в готовность силы ВМФ и ВВС и ждут лишь предлога для удара по Сирии. Асад им предлога не даст. Идеальное время для провокации. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 28, 2017

«США привели в готовность силы ВМФ и ВВС и ждут лишь предлога для удара по Сирии. Асад им предлога не даст. Идеальное время для провокации», — написал Пушков в своем Twitter.

Израиль вновь ударил по сирийской армии

Израильские ВВС вновь атаковали позиции правительственной Сирийской арабской армии на Голанских высотах, сообщают источники Федерального агентства новостей.

Удар был нанесен в окрестностях Кунейтры, сообщает источник. По сирийским силам была выпущена одна ракета, которая попала в минометный расчет. По предварительным данным среди сирийских военных пострадавших нет.

Эту информацию подтвердили и в израильской армии, заявив, что атака стала ответом на шальной снаряд, залетевший на аннексированную Израилем часть Голанских высот.

Это уже не первый подобный инцидент, связанный со случайным падением снарядов на контролируемую Израилем часть Голан и ответными действиями израильской армии.