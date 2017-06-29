Подросток из Уссурийска скончался во время тренировки

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Уссурийск, 29 июня. Следователи Уссурийска возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели подростка. 16-летний парень скончался во время тренировки.

По версии следствия, подросток длительное время занимался спортивным туризмом. Он много раз становился чемпионом соревнований Дальневосточного уровня и призером чемпионата России по спортивному ориентированию. В марте этого года у него было выявлено заболевание, из-за которого спортивную карьеру необходимо было завершить.

«Однако 17 июня 2017 года он все равно был допущен к спортивным занятиям. При прохождении учебной тренировки от полученных нагрузок наступила смерть несовершеннолетнего», — сообщили в региональном Следственном управлении.

Сейчас устанавливаются лица, ответственные за допуск подростка к соревнованиям.