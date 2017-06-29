Два человека погибли в кровавом ДТП на трассе Ростов -Таганрог

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Ростов-на-Дону, 29 июня. Два человека погибли и два пострадали в жуткой автокатастрофе на трассе Ростов — Таганрог. На месте ЧП работает полиция, выясняя все обстоятельства произошедшего.

По данным регионального ГУ МВД, в четверг около семи утра на 42-м километре трассы Ростов — Таганрог столкнулись легковые иномарки Kia Rio и Opel. Несмотря на то, что Кia по касательной задела Opel, удар был такой силы, что после этого Kia унесло с дороги, после чего иномарка протаранила дерево.

Жертвами ДТП стали два человека. Они скончались прямо на месте аварии. Еще двое с тяжелыми травмами доставлены в больницу, сообщает «Свободная пресса».

