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Два человека погибли в кровавом ДТП на трассе Ростов — Таганрог
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    Два человека погибли в кровавом ДТП на трассе Ростов — Таганрог

    10:05  29 Июня 2017  /обновлено: 10:21  29 Июня 2017
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    Два человека погибли в кровавом ДТП на трассе Ростов -Таганрог

    Ростов-на-Дону, 29 июня. Два человека погибли и два пострадали в жуткой автокатастрофе на трассе Ростов — Таганрог. На месте ЧП работает полиция, выясняя все обстоятельства произошедшего.

    По данным регионального ГУ МВД, в четверг около семи утра на 42-м километре трассы Ростов — Таганрог столкнулись легковые иномарки Kia Rio и Opel. Несмотря на то, что Кia по касательной задела Opel, удар был такой силы, что после этого Kia унесло с дороги, после чего иномарка протаранила дерево. 

     Жертвами ДТП стали два человека. Они скончались прямо на месте аварии. Еще двое с тяжелыми травмами доставлены в больницу, сообщает «Свободная пресса».
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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