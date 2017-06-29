Алеппо: жители возвращающегося к мирной жизни города восстанавливают голубятни

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Алеппо, 29 июня. Жители сильно пострадавшего от сирийского конфликта города Алеппо восстанавливают в городе голубятни. Для многих это стало символом избавления от власти террористов — боевики запрещали разводить голубей и уничтожали пернатых, поскольку считали, что жители города смогут с помощью голубей тайно обмениваться сообщениями.

Мухаммад Сухель, владелец крупной голубятни, в которой живут черные почтовые голуби султанской породы Муреджин, рассказывает, что в годы войны был крайне тяжело поддерживать птиц — террористы были готовы убивать и голубей, и их владельцев, а местные жители из-за голода рассматривали голубей лишь как дополнительный источник пищи.

«Еды не хватало. Моя семья сама ела то же самое, что и голуби — рис и кукурузу. Наши соседи даже считали нас слегка сумасшедшими — потому что последние крохи мы делили с птицами, я боялся, что их украдут и съедят», — поделился Сухель в телевизионном интервью.

Сейчас у Мухаммада Сухеля на голубятне 300 голубей и они впервые за долгое время могут безопасно летать над городом.