КНР обвинила власти Австралии в шпионаже и вербовке китайцев

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Пекин, 29 июня. Китай заявил, что австралийское руководство шпионит на территории КНР, а также за гражданами республики на территории Австралии. Об этом сегодня сообщает издание Global Times.

По данным издания, Канберра никогда не страдала от «глобальной невидимой борьбы». Она наоборот вела разведывательную работу относительно Китая.

«Параллельно Австралия без доказательств обвиняла Китай в шпионаже за ними. Логика здесь просто смехотворная», — пишет издание.

Согласно информации портала, австралийские агенты якобы проделывают работу по вербовке китайцев, чтобы подтолкнуть их на подрывную деятельность в Китае.

Напомним, ранее дипломатическое ведомство Китая подвергло критике австралийское телевидение за заявления о том, что КНР «осуществляет внедрение» в Австралию.