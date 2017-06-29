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Дата саммита «нормандской четверки» пока не согласована — Ушаков
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    Дата саммита «нормандской четверки» пока не согласована — Ушаков

    10:07  29 Июня 2017
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    Дата саммита «нормандской четверки» пока не согласована — Ушаков

    Москва, 29 июня. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что дата саммита «нормандской четверки» пока не согласована.

    «Было такое стремление договориться между лидерами, учитывая их тяжелые графики, но на сегодня, на данный момент, пока это не получилось сделать», — заявил он журналистам. 

    Напомним, ранее сообщалось, что лидеры Франции, ФРГ, Украины и России планируют в ближайшее время обсудить вопрос о стабилизации ситуации в зоне военного конфликта в Донбассе. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #нормандский формат #ушаков
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