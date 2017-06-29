Генсек НАТО объявил о вводе дополнительных войск в Афганистан

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Брюссель, 29 июня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в ближайшее время страны-участники Североатлантического альянса выделят дополнительные военные силы для размещения на территории Афганистана. В общей сложности командование операцией НАТО в Афганистане предполагает получить не менее 4000 военных — в первую очередь специалистов, которые будут помогать вооруженным силам афганского правительства развивать спецназ, авиацию, тыловое обеспечение и командование.

«Я могу подтвердить, что НАТО усиливает военное присутствие в Афганистане. 15 стран уже объявили о выделении дополнительных сил, и я сегодня ожидаю еще большего, — объявил Столтенберг в ходе встречи министров обороны стран Альянса. — Речь не идет о возвращении к выполнению боевых миссий, речь идет о консолидации миссии НАТО по подготовке и содействию национальным силам».

Напомним, в рамках миссии НАТО Resolute Support («Решительная поддержка») в Афганистане размещен контингент в 13,5 тысяч военнослужащих. Впрочем, меры, предпринятые Альянсом, мало помогли правительству Афганистана: удаленные от столицы районы страны практически сплошь контролируются боевиками исламского движения «Талибан» (запрещен в России), а в провинции Нангархар сосредоточены значительные силы террористов ИГ* (международная террористическая группировка запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.