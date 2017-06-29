Путин наградил президента Туркменистана орденом Александра Невского

В Избранное

Москва, 29 июня. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписан главой российского государства Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном, а также в обеспечение стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе наградить Орденом Александра Невского Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича», — говорится в указе.

Добавим, что Бердымухамедов является вторым президентом Туркменистана. Этот пост он занимает с 2007 года. На должность главы государства он был избран большинством голосов. За его кандидатуру проголосовали 89,23% жителей республики, пришедших на выборы.