Робота R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе почти за 3 млн долларов

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Вашингтон, 29 июня. В Калифорнии ушел с молотка робот R2-D2 из культовой саги «Звездные войны». Как передает агентство Assosiated Press, новый владелец R2-D2 выложил за него 2,76 млн долларов. Его имя пока не раскрывается.

На аукционе также выставлялись световой меч джедая Люка Скайуокера, который можно увидеть в первых фильмах «Звездных войн», и шлем Дарта Вейдера. Первый приобрели за 450 тыс. долларов, второй — за 96 тыс. долларов, сообщает Телеканал 360.

Добавим, ранее на аукционе в Гонконге продали самую дорогую в мире сумку. Счастливый обладатель Birkin раскошелился на 380 тыс. долларов.