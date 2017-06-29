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Робота R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе почти за 3 млн долларов
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    Робота R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе почти за 3 млн долларов

    9:55  29 Июня 2017
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    Робота R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе почти за 3 млн долларов

    Вашингтон, 29 июня. В Калифорнии ушел с молотка робот R2-D2 из культовой саги «Звездные войны». Как передает агентство Assosiated Press, новый владелец R2-D2 выложил за него 2,76 млн долларов. Его имя пока не раскрывается.

    На аукционе также выставлялись световой меч джедая Люка Скайуокера, который можно увидеть в первых фильмах «Звездных войн», и шлем Дарта Вейдера. Первый приобрели за 450 тыс. долларов, второй — за 96 тыс. долларов, сообщает Телеканал 360.

    Робота R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе почти за 3 млн долларов

    Добавим, ранее на аукционе в Гонконге продали самую дорогую в мире сумку. Счастливый обладатель Birkin раскошелился  на 380 тыс. долларов.

    Автор: Борис Любимов
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