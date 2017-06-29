Лодка с местными жителями перевернулась в ЯНАО, есть погибшие

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Ханты-Мансийск, 29 июня. В Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа перевернулась лодка с пятью местными жителями. По информации регионального следственного управления СК РФ, погибли два человека.

Согласно приведенным данным, ЧП случилось в ночь на 26 июня. Пять жителей деревни Ямгорт отправились в село Овгорт на моторной лодке. Управлявший судном мужчина не справился с управлением, в результате лодка перевернулась. Два человека утонули, остальным удалось самостоятельно добраться до берега.

В следственном управлении отметили, что все участники случившегося находились без спасательных жилетов во время движения.

В настоящее время опрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза, по данному факту ведомством проводится доследственная проверка.

Напомним, накануне 30-летняя женщина утонула, купаясь на единственном официальном пляже Иркутска.