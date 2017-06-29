Водитель такси в Петербурге погиб, наехав на поребрик

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Санкт-Петербург, 29 июня. Водитель такси погиб, его пассажир доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Таков печальный итог ДТП, которое произошло на Октябрьской набережной в Петербурге.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, звонок о случившемся на пуль дежурного поступил около 3 часов ночи. Экипаж ДПС, прибывший на место, установил, что машина такси, двигаясь от по проспекту Большевиков в сторону набережной, наехала на бордюрный камень.

38-летний мужчина, находившийся за рулем, скончался до приезда врачей скорой помощи. По данным ГИБДД, его водительский стаж составлял 20 лет.

Ехавший в такси пассажир — 25-летний петербуржец — госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.