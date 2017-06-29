Разложившийся труп нашли под мостом на кладбище в Петербурге

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Санкт-Петербург, 29 июня. Местные жители сообщили в полицию об обнаружении в среду трупа неизвестного мужчины под одним из мостов через речку Красненькая, на территории петербургского Красненького кладбища. Труп мужчины, одетого в кроссовки Adidas, находился в состоянии сильных гнилостных изменений — невозможно было понять даже возраст погибшего мужчины.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в ходе предварительной проверки погибшего удалось опознать по внешним признакам и татуировка. Оказалось, мужчина состоял на профилактическом учете в полиции как бывший правонарушитель. Признаков насильственной смерти на трупе не обнаружена, проверка по факту обнаружения тела продолжается.