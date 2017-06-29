Путин поручил разобраться с проблемой доставки российской рыбы

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Москва, 29 июня. Российский лидер Владимир Путин распорядился в течение 90 дней обеспечить беспрепятственную доставку выловленной российскими судами рыбы к берегам Российской Федерации. Об этом заявил вице-премьер, полпред главы российского государства в ДФО Юрий Трутнев.

Как он отметил, неопределенный законодательно статус данной продукции является причиной конфликта между рыбаками и таможенными службами. Последние считают рыбу зарубежным товаром, который якобы ввозится нелегально.

Напомним, в марте 2016 года на суда фирмы «Дофброфлот» прибыли сотрудники правоохранительных органов, а в офисах компании инициировали обыски.

«За прошедшие полтора года от таможни так и не было получено ответа, для чего это было необходимо», — отметил Трутнев.

Он добавил, что для начала необходимо было во всем тщательно разобраться, а только потом штурмовать суда.