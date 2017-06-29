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Ученые: Космический лифт поднимет человека на орбиту к 2050 году
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    Ученые: Космический лифт поднимет человека на орбиту к 2050 году

    17:15  29 Июня 2017
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    Ученые рассказали, когда построят космический лифт

    Вашингтон, 29 июня. Американские ученые не исключают, что лифт в космос могут построить и задействовать уже к 2050 году. Благодаря этому лифту люди могли бы подняться на орбиту за несколько часов.

    Пока предполагается, что на создание космического лифта уйдут сотни миллиардов долларов и как минимум десять лет. Однако сторонники этой идеи считают проект выгодным, поскольку расходы на доставку грузов на Международную космическую станцию значительно сократятся. 

    Главная трудность — это создание сверхпрочного троса длиной более сотни километров для космолифта. По прогнозам ученых, если такой объект и будет создан, то его скорость не будет сильно отличаться от скорости современных поездов.

    Ученые рассказали, когда построят космический лифт

    Добавим, ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров заявил, что Китай приглашал Россию участвовать в создании китайской околоземной космической станции. Но российская сторона пока не планирует присоединиться к проекту.

    Автор: Борис Любимов
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