Ученые: Космический лифт поднимет человека на орбиту к 2050 году

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Вашингтон, 29 июня. Американские ученые не исключают, что лифт в космос могут построить и задействовать уже к 2050 году. Благодаря этому лифту люди могли бы подняться на орбиту за несколько часов.

Пока предполагается, что на создание космического лифта уйдут сотни миллиардов долларов и как минимум десять лет. Однако сторонники этой идеи считают проект выгодным, поскольку расходы на доставку грузов на Международную космическую станцию значительно сократятся.

Главная трудность — это создание сверхпрочного троса длиной более сотни километров для космолифта. По прогнозам ученых, если такой объект и будет создан, то его скорость не будет сильно отличаться от скорости современных поездов.

Добавим, ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров заявил, что Китай приглашал Россию участвовать в создании китайской околоземной космической станции. Но российская сторона пока не планирует присоединиться к проекту.