Уникальное надгробие приближенной Петра I раскопали рабочие в центре Москвы

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Москва, 29 июня. В центре Москвы на Большой Лубянке рабочие при прокладке труб обнаружили надгробие XVII века, принадлежащее приближенной Петра I Анне Ртищевой.

Старинная плита из белого известняка была найдена в траншее, вырытой вдоль стены Сретенского монастыря. Надгробие имеет размер 68 на 68 сантиметров, его толщина — десять сантиметров. Археологи отнесли плиту к типу закладных надгробий, которые устанавливали в стену храма над местом погребением или местом рядом с ним.

Рельефные буквы на надгробии высечены из камня пятистрочной вязью в обронной технике, а пространство между ними покрыто синей краской. И в этом состоит ее особая ценность, поскольку долгое время эксперты считали, что надгробия тех лет были белыми, так как нестойкие краски полностью стирались с течением времени, отмечает телеканал 360.

Анна Ртищева была представительницей знатного боярского рода, в пятнадцать лет она стала женой князя Прозоровского. Их брак длился почти 20 лет. Ртищева ушла из жизни едва ей исполнилось 35.

