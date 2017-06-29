МИД Казахстана назвал цели новой встречи по Сирии в Астане

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Астана, 29 июня. Участники встречи по Сирии в столице Казахстана будет работать над согласованием границ и карт зон деэскалации. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Республики.

«В частности, стороны будут работать над согласованием границ и карт зон деэскалации, документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, положения о координационном центре», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, что представители Киргизии не примут участия в переговорах по Сирии в Астане, которые состоятся 4–5 июля.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что очередной раунд переговоров по Сирии будет посвящен концепции создания зон деэскалации.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)