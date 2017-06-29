«Платон» будет следить за водителями, отключающими бортовые устройства

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Москва, 29 июня. Водители, отключающие бортовые устройства с целью сэкономить, теперь не смогут уйти от ответственности.

Постановление об изменениях в правила взимания платы по системе «Платон» подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, в случае, если при прохождении контроля данные маршрута будут недостаточными, система восстановит его на основании сведений о координатах точек пути.

Такие меры стали необходимы из-за участившихся случаев нарушений. Водители, не желая оплачивать всю причитающуюся с них сумму, во время движения отключают бортовые устройства, а при подъезде к контролю вновь их включают.