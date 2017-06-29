ДНР: два дома в Донецке повреждены обстрелами ВСУ

В Избранное

Донецк, 29 июня. В результате обстрела со стороны украинских силовиков два дома на западе Донецка получили повреждения. Как рассказали в администрации столицы Донецкой народной республики, погиб местный житель.

В сообщении пресс-службы администрации Донецка сообщается, что Кировский район города подвергся обстрелу в ночь на 29 июня. Прямое попадание снаряда в дом произошло по улице Днепропетровская, 24 в поселке Старомихайловка. Прямое попадание в крышу зафиксировано по Днепропетровской, 38.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные в течение последних 24 часов девять раз нарушили «режим тишины» в Луганской народной республике, подвергая обстрелам территорию ЛНР.