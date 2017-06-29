Котировки американской нефти WTI перешагнули психологическую отметку в 45 долларов

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Москва, 29 июня. Ранним утром в четверг котировки барреля базовой американской марки нефти WTI вновь перешагнули важную отметку в 45 долларов за баррель.

Стоимость нефти марки WTI постепенно снижалась после своего пика, достигнутого в конце апреля, и 19 июня пробила психологическую отметку в 45 долларов за баррель, что было воспринято как откат к низкому уровню цен. Тем не менее, после достижения своей нижней точки около 42 долларов за баррель американская нефть вновь начала расти.

К настоящему моменту после корректировки по верхнему уровню стоимость августовских фьючерсов на WTI колеблется около отметки в 45 долларов.

Как отмечают СМИ, цены на нефть продолжают рост на фоне сообщений о снижении нефтедобычи в США.