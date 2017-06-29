Два молодых петербуржца скончались в гостях у одноклассника

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Санкт-Петербург, 29 июня. Обстоятельства смерти двух молодых людей, тела которых были найдены в квартире их одноклассника, выясняют сотрудники полиции.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел накануне днем на проспекте Солидарности. В одной из квартир были обнаружены два тела молодых петербуржцев, 1998 года рождения. Установлено, что они пришли в гости к своему однокласснику.

При осмотре на телах не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти. В настоящее время трупы направлены в морг для установления точной причины смерти.

