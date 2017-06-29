Автомобили всмятку, пострадали три человека: появилось фото серьезного ДТП в Кургане

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Курган, 29 июня. На улице Станционной в Кургане произошло лобовое столкновение двух иномарок, в результате чего были госпитализированы три человека.

Предварительно установлено, что водитель за рулем Audi не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где двигался автомобиль Toyota. Прибывшие медики доставили в больницу обоих автомобилистов и пассажира Audi, передает Inforeactor. Все обстоятельства серьезной аварии сейчас выясняются.

Добавим, ранее в Тюмени карета скорой помощи сбила велосипедистку на пешеходном переходе. Как сообщает URA.RU, сбитую девушку госпитализировали.