Вступило в силу решение ЕС о продлении санкций против России на полгода

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Брюссель, 29 июня. Вердикт о продлении экономических санкций Европейского союза против России на шесть месяцев — до 31 января будущего года — вступил в силу. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС.

Согласно тексту постановления Совета ЕС, данное решение последовало после отчета французского лидера Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель на саммите Евросоюза, который прошел 22-23 июня.

«Совет ЕС единогласно принял формальное решение об этом по письменной процедуре», — следует из текста заявления.

Отметим, что это постановление — чисто технический момент, поскольку политическое решение о продлении антироссийских санкций было принято 22 июня на саммите Евросоюза.