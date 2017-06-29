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Вступило в силу решение ЕС о продлении санкций против России на полгода
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    Вступило в силу решение ЕС о продлении санкций против России на полгода

    9:17  29 Июня 2017
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    Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу

    Брюссель, 29 июня. Вердикт о продлении экономических санкций Европейского союза против России на шесть месяцев  — до 31 января будущего года — вступил в силу. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС.

    Согласно тексту постановления Совета ЕС, данное решение последовало после отчета французского лидера Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель на саммите Евросоюза, который прошел 22-23 июня.

    Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу

    «Совет ЕС единогласно принял формальное решение об этом по письменной процедуре», — следует из текста заявления.

    Отметим, что это постановление — чисто технический момент, поскольку политическое решение о продлении антироссийских санкций было принято 22 июня на саммите Евросоюза.  

    Автор: Дана Балан
    #санкции #меркель #ес #макрон
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