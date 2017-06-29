Экс-солист «Иванушек» Яковлев скончался в столичной клинике

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Москва, 29 июня. Экс-солист группы «Иванушки» Олег Яковлев скончался в 7.05 в столичной клинике. Олегу было 47 лет.

Как стало известно ФАН, артист будет кремирован, поскольку таким было его желание. Продюсерский центр Игоря Матвиенко окажет помощь в организации похорон. Сам Матвиенко накануне навещал певца в больнице.

В последние дни Яковлев находился в критическом состоянии в реанимации. Менеджер и гражданская жена Яковлева Александра Куцевол сообщала, что медики диагностировали у него двустороннюю пневмонию.