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Подросток из Уссурийска скончался во время тренировки
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Экс-солист «Иванушек» Яковлев скончался в столичной клинике
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    Экс-солист «Иванушек» Яковлев скончался в столичной клинике

    9:10  29 Июня 2017
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    Экс-солист «Иванушек» Яковлев скончался в столичной клинике

    Москва, 29 июня. Экс-солист группы «Иванушки» Олег Яковлев скончался в 7.05 в столичной клинике. Олегу было 47 лет.

    Как стало известно ФАН, артист будет кремирован, поскольку таким было его желание. Продюсерский центр Игоря Матвиенко окажет помощь в организации похорон. Сам Матвиенко накануне навещал певца в больнице.

    В последние дни Яковлев находился в критическом состоянии в реанимации. Менеджер и гражданская жена Яковлева Александра Куцевол сообщала, что медики диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #иванушки international #яковлев
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