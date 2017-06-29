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Ученые пересмотрели среднюю максимальную продолжительность жизни человека
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    Ученые пересмотрели среднюю максимальную продолжительность жизни человека

    8:55  29 Июня 2017
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    Ученые пересмотрели среднюю максимальную продолжительность жизни человека

    Оттава, 29 июня. Канадские ученые пришли к выводу, что данные о максимальной продолжительности жизни, взятые сегодня за основу, перестали быть актуальными. Проводя исследования, они собрали сведения о возрасте людей, умерших за последние 50 лет.

    Для полноты картины специалисты воспользовались информацией, полученной из США, Японии, Франции и Великобритании. И поняли, что возрастной предел медленно, но верно увеличивается. И в будущем эта тенденция не изменится, уверены они.

    Ученые пересмотрели среднюю максимальную продолжительность жизни человека

    Поэтому принятый сегодня средний возраст долгожителей (115 лет) не соответствует действительности, он как минимум больше. Результаты этого исследования опубликованы в специализированных научных изданиях. 

    Автор: Кира Мирова
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