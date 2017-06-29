Ученые пересмотрели среднюю максимальную продолжительность жизни человека

В Избранное

Оттава, 29 июня. Канадские ученые пришли к выводу, что данные о максимальной продолжительности жизни, взятые сегодня за основу, перестали быть актуальными. Проводя исследования, они собрали сведения о возрасте людей, умерших за последние 50 лет.

Для полноты картины специалисты воспользовались информацией, полученной из США, Японии, Франции и Великобритании. И поняли, что возрастной предел медленно, но верно увеличивается. И в будущем эта тенденция не изменится, уверены они.

Поэтому принятый сегодня средний возраст долгожителей (115 лет) не соответствует действительности, он как минимум больше. Результаты этого исследования опубликованы в специализированных научных изданиях.