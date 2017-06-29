Стал известен источник распространения вируса Petya

В Избранное

Вашингтон, 29 июня. Специалисты компании ESET выяснили, что источником распространения вируса Petya стали зараженные бухгалтерские программы M.E.Doc, широко используемые на Украине.

Как сообщает RT, заражение вирусом произошло после того, как пользователи установили обновление программы, после чего хакерская атака распространилась на государства Европы, Азии и Америки.

Как напоминают «Известия», для того, чтобы корпоративная сетка была заражена вирусом Petya, достаточно одного компьютера с уязвимостью, после чего программа начинает распространяться на другие устройства.

Добавим, что наибольшее число атак вируса Petya пришлось на Украину, Италию и Израиль.

