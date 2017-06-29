Голкипер сборной Чили Клаудио Браво: Успех в серии пенальти не был случайным

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Казань, 29 июня. Сборная Чили в серии послематчевых пенальти оказалась сильнее португальцев и завоевала путевку в финал Кубка конфедераций.

Главным героем матча стал голкипер Клаудио Браво, который трижды спас команду и парировал удары Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани.

По словам 34-летнего вратаря, победа Чили — не случайность, потому что команда долго и усердно тренировалась и готовилась к турниру. Он признался, что был уверен в своих действиях и знал, что надо делать в тот или иной момент.

«Вообще же мы играли очень разумно и грамотно. Конечно, игроки устали, но при этом и очень рады тому, что нам удалось остановить чемпионов Европы», — отметил Браво.

Голкипер сборной Чили также отметил, что у Португалии было очень много моментов, которые она не смогла реализовать.

Напомним, сборная Чили первой пробилась в финал. Сегодня определится второй финалист кубка конфедераций.