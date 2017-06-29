Минэкономразвития нашло способ повысить производительность труда в России

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Москва, 29 июня. Российское министерство экономического развития разработало программу повышения производительности труда в России, рассчитанную до 2020 года. Целью Минэкономразвития является повышение уровня производительности труда в полтора раза в эти сроки.

План, предложенный Минэкономразвития, предполагает помощь компаниям в улучшении организации труда. Компании, которые смогут принять участие в проекте, должны иметь выручку не более 30 млрд рублей и при этом «большой потенциал для быстрой оптимизации».

Как сообщают «Ведомости», программа Минэкономразвития предполагает постепенное включение в нее российских регионов — в 2017 году участие в программе будут принимать пять регионов, в 2018 и 2019 будут прибавляться новые.

В рамках предлагаемой программы МЭР предполагает обеспечить предприятия консультантами по повышению труда. Заплатит за это бюджет. Кроме того, Минэкономразвития предлагает помогать компаниям в трудоустройстве уволенных сотрудников — люди будут проходить переобучение за несколько месяцев до увольнения, после чего им найдут новые места.