В Иваново при странных обстоятельствах пропала 15-летняя школьница

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Иваново, 29 июня. Сотрудники Ленинского отдела министерства внутренних дел Иваново совместно с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» ищут бесследно пропавшую 15-летнюю девочку.

По данным местных СМИ, несовершеннолетняя девочка пропала три дня назад, 26 июня. Ребенок отправился на прогулку днем, затем примерно в 13.00 поговорила со своей матерью по телефону и пропала.

Напомним, неделю назад в Челябинске пропала при странных обстоятельствах 16-летняя школьница. Девочка планировала пойти в гости к своей бабушке, проживающей в микрорайоне «Парковый», но до родственницы так и не дошла.