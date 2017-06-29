Сенат предложил запретить программы Касперского в ВС США

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Вашингтон, 29 июня. В проекте военного бюджета Пентагона, который проходит рассмотрение в Сенате США, предусмотрен запрет на использование в американской армии продукции компании «Лаборатория Касперского».

Как сообщает RT, предложение внесла сенатор от Демократической партии США Жанна Шахин, по словам которой «связи между «Лабораторией Касперского» и Кремлем чрезвычайно тревожны».

Запрет на использование продукции российской компании предлагается ввести из-за появившихся сообщений о том, что компания якобы «может быть уязвима из-за влияния со стороны Кабмина РФ».