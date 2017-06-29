Затонувшие яхта и барк XIX века найдены на дне Финского залива у острова Гогланд

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Москва, 29 июня. Два затонувших корабля XIX века обнаружены в акватории острова Гогланд, который находится в Финском заливе.

Один из них — двухмачтовый барк — практически полностью разрушен водой и временем, сохранились только стенки и верхняя палуба. Второе судно точно классифицировать пока не удалось. Предполагают, что это европейская яхта.

Более детальному исследованию помешала плохая видимость на глубине 60 метров, где лежат объекты.

Как сообщает РИА Новости, корабли обнаружила экспедиция Российского географического общества. Целью ученых было обследование фрегата «Олег», который затонул в этих местах в 1869 году. Но в процессе погружений водолазы нашли и два других корабля.