Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на полях саммита G20
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Пекин, 29 июня. Заместитель главы внешнеполитического ведомства Китайской народной республики Ли Баодун рассказал о возможной встрече лидеров Китая и США в немецком Гамбурге.
По его словам, на сегодняшний день возможная втсреча американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина прорабатывается.
Китайский лидер, по словам представителя ведомства, проведет целый ряд двусторонних встреч с главами других стран в Германии. Пока не понятно, сможет ли он провести переговоры на полях G20 с 45-м президентом США.
Напомним, ранее о вероятной встрече американского и китайского лидеров на полях G20 сообщило Центральное телевидение Китая.