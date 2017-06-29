Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на полях саммита G20

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Пекин, 29 июня. Заместитель главы внешнеполитического ведомства Китайской народной республики Ли Баодун рассказал о возможной встрече лидеров Китая и США в немецком Гамбурге.

По его словам, на сегодняшний день возможная втсреча американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина прорабатывается.

Китайский лидер, по словам представителя ведомства, проведет целый ряд двусторонних встреч с главами других стран в Германии. Пока не понятно, сможет ли он провести переговоры на полях G20 с 45-м президентом США.

Напомним, ранее о вероятной встрече американского и китайского лидеров на полях G20 сообщило Центральное телевидение Китая.