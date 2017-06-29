Удобная морская цель: в Минобороны РФ прокомментировали слова Фэллона о превосходстве «Королевы Елизаветы»

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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал «экзальтированными заявлениями» слова британского министра обороны Майкла Фэллона о превосходстве нового британского авианосца «Королева Елизавета» над российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление представителя Минобороны РФ, которое поступило в редакцию.

«Экзальтированные заявления главы британского военного ведомства Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» демонстрируют откровенное незнание им военно-морской науки. И прежде всего — сути отличий «авиаматки», которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 «Адмирал Кузнецов», — отметил Конашенков.

Представитель российского военного ведомства отметил, что британский авианосец самостоятельно может лишь «выпускать из чрева самолеты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок». А вот российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», оснащен зенитным, противолодочным и противокорабельным ракетным вооружением «Гранит».

«Британский авианосец — всего лишь удобная крупногабаритная морская цель», — заявил он.

Конашенков подчеркнул, что как раз «в интересах британского королевского флота — в открытом море не демонстрировать «красоту» своего авианосца ближе нескольких сотен миль от «дальнего родственника»».

Ранее, в интервью изданию The Telegraph, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Россия будет «с завистью» смотреть на новый британский авианосец «Королева Елизавета».



Он сравнил новейший корабль британских ВМС с российским авианосцем «Адмирал Кузнецов», который показался ему «обветшавшим».

«Я думаю, русские будут смотреть на этот корабль с долей зависти», — сказал он.

Фэллон также заявил о том, что российские военные собираются следить за новым британским авианосцем. Руководство королевских ВМС уже пообещало использовать в качестве эскорта для «Королевы Елизаветы» фрегат или эсминец, а также поднимать с береговых баз вертолеты для поиска российских субмарин.

Авианосец «Королева Елизавета» стал крупнейшим кораблем военно-морских сил Великобритании за всю историю. Его водоизмещение составляет 65 тысяч тонн. Ряд СМИ сообщил, что на его постройку было затрачено порядка 3,5 миллиардов фунтов стерлингов.

Однако огромные затраты не делают «Королеву Елизавету» неуязвимой. Главная брешь находится буквально в мозговом центре авианосца.

Так новейший корабль ВМС Великобритании может оказаться уязвимым для кибератак из-за устаревшего программного обеспечения. На компьютерах в диспетчерской комнате корабля, как выяснили британские журналисты, установлена операционная система Windows XP, поддержку которой компания Microsoft уже прекратила. Именно эту операционную систему в мае поразил вирус-шифровальщик WannaCry.

Silly season starts with story about Windows XP spotted on carrier HMS Queen Elizabeth https://t.co/fsDhg4hSur pic.twitter.com/5FTQnfnoMa — Modern Royal Navy (@ModernNavy) December 15, 2015

Кроме того, по данным The Telegraph, спуск на воду новых кораблей может усугубить проблему недостаточного финансирования ВМС Великобритании. Ведь каждый год им не достает порядка 500 миллионов фунтов. А необходимость формирования новых экипажей уже привела к дефициту кадров.

Ранее британские военные и СМИ следили за передвижением российской корабельной ударной группы во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» во время похода к берегам Сирии. В Ла-Манше группу сопровождали боевые суда и многоцелевые истребители Typhoon. В британской прессе регулярно появлялись сообщения, посвященные российским кораблям.



«Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» — крупнейший корабль Военно-морского флота России и единственный в его составе авианесущий корабль, способный нести самолеты горизонтального взлета и посадки. Он предназначен для поддержки группировок ракетных подводных лодок стратегического назначения, группировок надводных кораблей и морской ракетоносной авиации. Корабль регулярно участвует в дальних походах и военно-морских учениях.



Есть авианосец и у Китая. Он был построен по незначительно измененному проекту 11436 в 1985–1992 году в Николаеве. И в 1993 году, под именем «Варяг» отошел Украине. Однако через пять лет был продан Китаю и стал именоваться «Ляонин». С 2012 года был принят на вооружение ВМФ Народно-освободительной армии Китая.