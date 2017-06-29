Опубликован топ-10 самых ожидаемых автомобилей лета 2017 года

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Москва, 29 июня. Эксперты автомобильной отрасли, несмотря на традиционный для лета спад, подготовили топ-10 самых ожидаемых автомобилей лета 2017 года.

Как сообщает РИА Новости, одной их самых ожидаемых новинок на российском рынке станет Mazda CX-5, которая была представлена в прошлом году, однако старт продажам будет дан 1 июля.

К середине лета в автосалонах можно будет приобрести кроссоверы Honda CR-V. Модель также была анонсирована годом ранее и только сейчас добралась до российских рынков, правда, с «кусачей» ценой ввиду того, что поставки будут производиться напрямую из США.

Кроме того, нынешним летом на российский рынок возвращается китайский бренд Great Wall с внедорожником Hover H3, который получил видоизменное название — DW Hower H3.

Добавим, что также в топ-10 ожидаемых автомобилей лета 2017-го года попали KIA Picanto, Peugeot 408, LADA Xray Exclusive, Audi RS5, а также хэтчбек BMW 1-Series и купе 2-Series.