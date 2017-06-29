США изменили правила получения визы для граждан шести стран

В Избранное

Вашингтон, 29 июня. В Соединенных Штатах Америки вступили в силу новые визовые ограничения для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением, а также для всех беженцев. Как сообщает Associated Press, визовые ограничения коснутся жителей мусульманских Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Как указано в опубликованным Госдепартаментом США меморандуме, визирование посещения территории Соединенных Штатов для граждан этих стран возможна только в случае, если у подавшего прошение о визе человека есть тесные семейные или деловые связи на территории США. Для получения визы необходимо доказать наличие на территории США супругов, родителей, детей и других наиболее близких родственников. То же самое относится к мигрантам из этих стран.