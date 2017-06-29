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США изменили правила получения визы для граждан шести стран
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    США изменили правила получения визы для граждан шести стран

    8:32  29 Июня 2017
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    США изменили правила получения визы для граждан шести стран

    Вашингтон, 29 июня. В Соединенных Штатах Америки вступили в силу новые визовые ограничения для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением, а также для всех беженцев. Как сообщает Associated Press, визовые ограничения коснутся жителей мусульманских Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

    США изменили правила получения визы для граждан шести стран

    Как указано в опубликованным Госдепартаментом США меморандуме, визирование посещения территории Соединенных Штатов для граждан этих стран возможна только в случае, если у подавшего прошение о визе человека есть тесные семейные или деловые связи на территории США. Для получения визы необходимо доказать наличие на территории США супругов, родителей, детей и других наиболее близких родственников. То же самое относится к мигрантам из этих стран.

    Автор: Валентин Меликов
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