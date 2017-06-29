В ожидании открытия трансферного окна в НБА: армейцы ищут плеймейкера и центрового

В Избранное

Москва, 29 июня. Столичный ЦСКА в это межсезонье активно ищет плеймейкера и с нетерпением ожидает открытия трансферного окна в НБА.

Боссы московского клуба находятся в поисках игроков первого и пятого номеров для того, чтобы в будущем сезоне вновь побороться с сильнейшими европейскими грандами в престижном баскетбольном турнире — Евролиге.

Недавно защитник Милош Теодосич заявил, что, скорее всего, покинет стан армейцев и переберется за океан.

По информации газеты «Известия», руководство ЦСКА предложило сербскому плеймейкеру остаться, но, похоже, Тео решил переехать за океан.

«Если бы он хотел остаться, то дал бы знать об этом еще в мае», — отметил собеседник.

Что касается позиции пятого номера, то это и вовсе проблема для армейцев. Как отметили многие специалисты, отсутствие классического центрового, который смог бы противостоять «Олимпиакосу», стало главной причиной поражения ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги.