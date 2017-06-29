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В ожидании открытия трансферного окна в НБА: армейцы ищут плеймейкера и центрового
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    В ожидании открытия трансферного окна в НБА: армейцы ищут плеймейкера и центрового

    8:18  29 Июня 2017
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    В ожидании открытия трансферного окна в НБА: армейцы ищут плеймейкера и центрового

    Москва, 29 июня. Столичный ЦСКА в это межсезонье активно ищет плеймейкера и с нетерпением ожидает открытия трансферного окна в НБА. 

    Боссы московского клуба находятся в поисках игроков первого и пятого номеров для того, чтобы в будущем сезоне вновь побороться с сильнейшими европейскими грандами в престижном баскетбольном турнире — Евролиге. 

    Недавно защитник Милош Теодосич заявил, что, скорее всего, покинет стан армейцев и переберется за океан. 

    По информации газеты «Известия», руководство ЦСКА предложило сербскому плеймейкеру остаться, но, похоже, Тео решил переехать за океан.

    В ожидании открытия трансферного окна в НБА: армейцы ищут плеймейкера и центрового

    «Если бы он хотел остаться, то дал бы знать об этом еще в мае», — отметил собеседник. 

    Что касается позиции пятого номера, то это и вовсе проблема для армейцев. Как отметили многие специалисты, отсутствие классического центрового, который смог бы противостоять «Олимпиакосу», стало главной причиной поражения ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги.  

    Автор: Дана Балан
    #москва #цска #баскетбол #евролига
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