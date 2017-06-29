Эксперты поставили под сомнение авторство икон Андрея Рублева

В Избранное

Москва, 29 июня. Предварительные результаты экспертизы, которой подверглись иконы «Звенигородский чин», внесли разлад в культурное сообщество Москвы. Проведенные анализы показали, что знаменитые творения могут принадлежать разным авторам.

Эксперты предположили, что над ними могли работать ученики Андрея Рублева, о чем свидетельствуют легкие расхождения в технике написания. Третьяковская галерея, которая проводит экспертизу, подчеркивает, что результаты предварительные и пока нельзя утверждать что-то определенное. Об этом пишет ТАСС.

Однако зародившиеся сомнения уже вызвали волну негодования и противоречивой реакции. Одни говорят, что ничего удивительного нет, ведь в то время, когда устанавливалась подлинность икон, специалисты еще не обладали такими техническими возможностями, как сейчас. Другие обвиняют в экспертов в дилетантстве.

Добавим, что речь идет о трех изображениях, найденных в 1918 году: «Христа Вседержителя», «Архангела Михаила» и «Апостола Павла». Известный реставратор Игорь Грабарь, проведя в то время исследование, указал, что иконы были написаны не позднее XV века, а их автор Андрей Рублев. Такой вывод он сделал, сравнив найденные работы с иконой «Святая Троица» и росписями Успенского собора во Владимире.