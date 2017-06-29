Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Технологии
Опубликован топ-10 самых ожидаемых автомобилей лета 2017 года
Технологии
Эксперты поставили под сомнение авторство икон Андрея Рублева
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты поставили под сомнение авторство икон Андрея Рублева

    8:10  29 Июня 2017
    60

    Эксперты поставили под сомнение авторство икон Андрея Рублева

    Москва, 29 июня. Предварительные результаты экспертизы, которой подверглись иконы «Звенигородский чин», внесли разлад в культурное сообщество Москвы. Проведенные анализы показали, что знаменитые творения могут принадлежать разным авторам.

    Эксперты предположили, что над ними могли работать ученики Андрея Рублева, о чем свидетельствуют легкие расхождения в технике написания. Третьяковская галерея, которая проводит экспертизу, подчеркивает, что результаты предварительные и пока нельзя утверждать что-то определенное. Об этом пишет ТАСС.

    Эксперты поставили под сомнение авторство икон Андрея Рублева

    Однако зародившиеся сомнения уже вызвали волну негодования и противоречивой реакции. Одни говорят, что ничего удивительного нет, ведь в то время, когда устанавливалась подлинность икон, специалисты еще не обладали такими техническими возможностями, как сейчас. Другие обвиняют в экспертов в дилетантстве.

    Добавим, что речь идет о трех изображениях, найденных в 1918 году: «Христа Вседержителя», «Архангела Михаила» и «Апостола Павла». Известный реставратор Игорь Грабарь, проведя в то время исследование, указал, что иконы были написаны не позднее XV века, а их автор Андрей Рублев. Такой вывод он сделал, сравнив найденные работы с иконой «Святая Троица» и росписями Успенского собора во Владимире. 

    Автор: Кира Мирова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Сирия новости 29 июня 07.00: ВВС Израиля нанесли авиаудар по САА, САА освободила от ИГ города Аль-Шарима и Аль-Атшана

        7:00 29 Июня 2017 617
        Читать
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 29 июня 6.00: потери ИГ в Дейр эз-Зоре, Старый город освобожден на 50 процентов
        2:41
        Сегодня

        Автомобиль протаранил толпу возле лондонского вокзала Кингс-Кросс
        2:00
        Сегодня

        Путин обсудит с главой Вьетнама двусторонние отношения и работу с ЕврАзЭС
        1:23
        Сегодня

        Сирия: по базе САА в Хомсе был нанесен ракетный удар
        21:07
        Вчера

        Белый дом не подтверждает встречу Путина и Трампа на саммите G20

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 562

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1110

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8116

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2229

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1974
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров надеется, что США перестанут создавать предлоги для новых ударов по Сирии

        Лавров надеется, что США перестанут создавать предлоги для новых ударов по Сирии

        20:16   28 Июня 2017
        347
        Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов

        Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов

        19:44   28 Июня 2017
        313
        Telegram внесен в реестр распространителей информации в Интернете

        Telegram внесен в реестр распространителей информации в Интернете

        19:31   28 Июня 2017
        267
        Песков напомнил Евросоюзу о принципе взаимности в вопросе санкций

        Песков напомнил Евросоюзу о принципе взаимности в вопросе санкций

        18:14   28 Июня 2017
        217