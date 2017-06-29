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Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на полях саммита G20
Политика
Андрей Колесник назвал встречу Путина с Трампом событием года
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    Андрей Колесник назвал встречу Путина с Трампом событием года

    8:05  29 Июня 2017
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    Андрей Колесник назвал встречу Путина с Трампом событием года

    Калининград, 29 июня. Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональд Трампа будет определяющей по многим животрепещущим темам и станет главным событием года. Об этом заявил депутат Госдумы РФ VI созыва, председатель Калининградской организации ветеранов спецназа Андрей Колесник.

     «Я убежден, что главным событием нынешнего лета, а возможно и всего года, станет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите большой двадцатки», — заявил ИА «Государственные вести» Колесник.

    Андрей Колесник назвал встречу Путина с Трампом событием года

    Экс-депутат отметил, что встреча двух президентов станет определяющей по многим экономическим вопросам и проблемам мировой безопасности. Колесник подчеркнул, что разговор Путина с Трампом будет носить равноправный характер. Поэтому в Европе и США есть силы, которые стремятся сорвать встречу президентов или наполнить ее повестку конфликтными темами.

    Автор: Виталий Малясев
    #путин #дональд трамп #россия #сша
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