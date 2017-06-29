Андрей Колесник назвал встречу Путина с Трампом событием года

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Калининград, 29 июня. Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональд Трампа будет определяющей по многим животрепещущим темам и станет главным событием года. Об этом заявил депутат Госдумы РФ VI созыва, председатель Калининградской организации ветеранов спецназа Андрей Колесник.

«Я убежден, что главным событием нынешнего лета, а возможно и всего года, станет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите большой двадцатки», — заявил ИА «Государственные вести» Колесник.

Экс-депутат отметил, что встреча двух президентов станет определяющей по многим экономическим вопросам и проблемам мировой безопасности. Колесник подчеркнул, что разговор Путина с Трампом будет носить равноправный характер. Поэтому в Европе и США есть силы, которые стремятся сорвать встречу президентов или наполнить ее повестку конфликтными темами.