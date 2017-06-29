Туристы из Сургута украли в отеле в Турции туалетную бумагу

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Турция, 29 июня. Туристы из Сургута были настолько впечатлены отдыхом в Турции, что решили прихватить на память часть местного обихода.

Как сообщается в паблике «Типичный турист» в Вконтакте, россияне хотели оставить на память полтора десятка рулонов туалетной бумаги, без малого пять литров алкоголя, а также тапочки, халаты и полотенца.

Однако дальше службы охраны отеля пронести «сувениры» не удалось. В итоге, российские туристы остались-таки с «ценными» сувенирами, однако за них пришлось заплатить.