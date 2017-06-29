Донбасс: ВСУ в течение суток 9 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

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Луганск (ЛНР), 29 июня. Киевские силовики в течение последних 24 часов девять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР, подвергая обстрелам территорию Луганской народной республики.

Как сообщает народная милиция, в результате обстрелов легкое пулевое ранение предплечья левой руки получил житель населенного пункта Марьевка. Также зафиксированы разрушения.

ВСУ в среду 28 июня три раза обстреляли окрестности Сокольников, также киевские силовики открывали огонь по районам Хорошего, Желобока, Марьевки, Калинова, Славяносербска и Логвинова.

По уточненным данным, при обстрелах территории ЛНР использовалось стрелковое оружие и вооружение БМП, артиллерия 122 мм, автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы, зенитные установки ЗУ-23–2, а также минометы 82 и 120 мм.