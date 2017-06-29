Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Технологии
Опубликован топ-10 самых ожидаемых автомобилей лета 2017 года
Технологии
Израильский специалист придумал, как обмануть вирус-вымогатель Petya
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Израильский специалист придумал, как обмануть вирус-вымогатель Petya

    8:02  29 Июня 2017
    180

    Израильский специалист придумал, как обмануть вирус-вымогатель Petya

    Нью-Йорк, 29 июня. Специалист по кибербезопасности из Израиля Амит Серпер, работающий на американскую компанию Cybereason, объявил, что нашел способ защиты от вируса-шифровальщика, известного как Petya. 

    Как сообщают СМИ, Серперу удалось заставить вирус думать, что он уже зашифровал данные. Свой метод IT-специалист сравнил с прививкой.

    «Когда вирус начинает работу, он, в сущности, проверяет, шифровались ли файлы раньше. И если программа находит прошлый файл, то это служит сигналом, что компьютер заражён, и тогда атака не начинается», — утверждает Амит Серпер.

    Российские эксперты также продолжают исследование вируса Petya. Как стало известно, вирус дает перезагрузить зараженный компьютер через пару часов. Применение в этот момент специального программного обеспечения позволяет сохранить информацию и восстановить работоспособность системы.

    Израильский специалист придумал, как обмануть вирус-вымогатель Petya

    Напомним, в ходе массовой кибератаки вируса-вымогателя 27 июня под ударом оказались компьютерные системы в 65 странах.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Сирия новости 29 июня 07.00: ВВС Израиля нанесли авиаудар по САА, САА освободила от ИГ города Аль-Шарима и Аль-Атшана

        7:00 29 Июня 2017 625
        Читать
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 29 июня 6.00: потери ИГ в Дейр эз-Зоре, Старый город освобожден на 50 процентов
        2:41
        Сегодня

        Автомобиль протаранил толпу возле лондонского вокзала Кингс-Кросс
        2:00
        Сегодня

        Путин обсудит с главой Вьетнама двусторонние отношения и работу с ЕврАзЭС
        1:23
        Сегодня

        Сирия: по базе САА в Хомсе был нанесен ракетный удар
        21:07
        Вчера

        Белый дом не подтверждает встречу Путина и Трампа на саммите G20

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 562

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1110

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8118

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2229

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1974
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров надеется, что США перестанут создавать предлоги для новых ударов по Сирии

        Лавров надеется, что США перестанут создавать предлоги для новых ударов по Сирии

        20:16   28 Июня 2017
        347
        Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов

        Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов

        19:44   28 Июня 2017
        313
        Telegram внесен в реестр распространителей информации в Интернете

        Telegram внесен в реестр распространителей информации в Интернете

        19:31   28 Июня 2017
        267
        Песков напомнил Евросоюзу о принципе взаимности в вопросе санкций

        Песков напомнил Евросоюзу о принципе взаимности в вопросе санкций

        18:14   28 Июня 2017
        217