Израильский специалист придумал, как обмануть вирус-вымогатель Petya

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Нью-Йорк, 29 июня. Специалист по кибербезопасности из Израиля Амит Серпер, работающий на американскую компанию Cybereason, объявил, что нашел способ защиты от вируса-шифровальщика, известного как Petya.

Как сообщают СМИ, Серперу удалось заставить вирус думать, что он уже зашифровал данные. Свой метод IT-специалист сравнил с прививкой.

«Когда вирус начинает работу, он, в сущности, проверяет, шифровались ли файлы раньше. И если программа находит прошлый файл, то это служит сигналом, что компьютер заражён, и тогда атака не начинается», — утверждает Амит Серпер.

Российские эксперты также продолжают исследование вируса Petya. Как стало известно, вирус дает перезагрузить зараженный компьютер через пару часов. Применение в этот момент специального программного обеспечения позволяет сохранить информацию и восстановить работоспособность системы.

Напомним, в ходе массовой кибератаки вируса-вымогателя 27 июня под ударом оказались компьютерные системы в 65 странах.