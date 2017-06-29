Семеро за одного: Крис Пол перебрался из «Клипперс» в «Хьюстон»

В Избранное

Хьюстон, 29 июня. Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори официально объявил о переходе защитника Криса Пола из калифорнийского клуба.

В обратном направлении последовали семь игроков, среди которых Патрик Беверли, Лу Уильямс, Даррун Хиллиард и Деандре Лиггинс. Помимо защитников в Лос-Анджелес перебрались форварды Сэм Деккер, Монтрезл Харрелл и Кайл Уилтжер. Калифорнийцы также получили драфт-пик первого раунда будущего года и компенсацию.

Сам 32-летний баскетболист признался, что ему тяжело расставаться с калифорнийскими болельщиками. Он также поблагодарил руководство клуба и партнеров по команде.