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Мужчина разбился на смерть, выпав из окна 9 этажа в Тюмени
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    Мужчина разбился на смерть, выпав из окна 9 этажа в Тюмени

    7:43  29 Июня 2017
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    Мужчина разбился на смерть, выпав из окна 9 этажа в Тюмени

    Тюмень, 29 июня. Житель Тюмени разбился на смерть, выпав из окна многоквартирного дома.

    Трагедия произошла 28 июня около 21.00 по местному времени (19.00 мск). Мужчина выпал из окна девятого этажа многоквартирного  дома по улице Ватутина. На место происшествия оперативно выехала карета скорой помощи, но к прибытию медиков мужчина скончался.

    Ранее Газета.ru сообщила о другом случае падения человека из окна. По данным издания, семилетняя девочка выпала из окна второго этажа в детском лагере в Новосибирской области. В результате падения ребенок сломал позвоночник. К трагедии привела безобидная игра в прятки.

    Автор: Виталий Малясев
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